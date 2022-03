Bébé tout le temps malade : à partir de quand dois-je m’inquiéter ?

Pourquoi la plupart des bébés de 0 à 2 ans sont-ils très souvent malades ? Quand on est jeune parent, il est habituel de répéter ces fameuses phrases : "Il est tout le temps malade", "Il a encore attrapé un truc à la crèche", "Je passe ma vie chez le pédiatre !" Le système immunitaire des bébés est encore peu efficace et doit faire face à une multitude de microbes. Dans cet épisode, Adrien Devyver aborde l’aspect primordial de la santé des enfants en bas âge avec Barbara Abramowicz, pédiatre et chroniqueuse dans l’émission "La Grande Forme" et Joseph, papa de Louise et Juliette.