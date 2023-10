Bébé Soleil des Télétubbies annonce attendre un bébé

Sacré coup de vieux : Jessica Smith qui a prêté ses traits au soleil de l’univers de Tinky Winky, Dipsy, Laa-Laa (dont la voix a été doublée par notre Saksia nationale) et Po a annoncé être enceinte.

Si on devait citer tous les éléments qui font partie de l’univers des Télétubbies (qui ont fait leur retour en streaming en novembre 2022), personne n’oublierait le fameux Bébé Soleil. On se souvient encore de la bouille de Jessica Smith qui a incarné le personnage "de 1997 à 2015", comme mentionné dans sa bio Instagram. Mais Jessica n’est plus un bébé et justement en parlant de bébé, la jeune femme a partagé une nouvelle à laquelle on ne s’attendait pas. Clairement, on n’était pas prêts.

Sur ses réseaux sociaux, Jessica Smith (qui approche tout doucement de la trentaine d’années) a annoncé il y a deux jours qu’elle et son compagnon Ricky attendent leur premier enfant. Le post, qui a pour légende "Quand deux deviennent trois", compte actuellement 1.155k et pléthore de félicitations. "Le Bébé Soleil a son propre bébé" pouvons-nous lire dans les commentaires où le coup de vieux se fait sentir.