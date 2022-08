Bébé se fait attendre… que faire et quand consulter ?

Tout commence par une bonne connaissance des chiffres de grossesse. Cela permettra de vous positionner et de comparer aux autres. Attention, comparaison n’est pas raison ! Pour mettre plus de chance de votre côté, il faut également bien connaître le cycle de la femme et connaître sa période de fidélité. A cela, il faut ajouter un an complet d’essai avec des rapports sexuels réguliers, sauf si les cycles de la femme sont perturbés ou irréguliers. Se focaliser uniquement sur le projet d’enfant n’est pas bon pour la grossesse, cela met une pression supplémentaire, laissez-vous aller !

Un dernier conseil, évitez la pression de l’entourage et n’annoncez pas trop tôt votre projet de grossesse.

Si, malgré la patience, la bonne nouvelle n’arrive pas, à partir de quand faut-il se poser des questions ?

Au bout d’une bonne année de projet de bébé, avec des cycles réguliers chez la future maman et une activité sexuelle régulière et cohérente avec le cycle.

Si par contre, les cycles sont perturbés (soit irréguliers, soit absents) : consultez plus tôt car il se peut qu’il y ait un trouble hormonal sous-jacent (sinon perte de temps)

Si la femme est plus âgée (plus de 38-40 ans), ne pas attendre un an car possibilités d’aide en PMA ( procréation médicalement assistée) diminuent avec l’âge.

Si la situation n’a pas évolué à ce stade, il vaut mieux consulter la gynécologue " traitant " de la patiente dans un premier temps qui prescrira un bilan de fertilité au couple. Ce bilan est divisé en deux parties, une chez la femme et l’autre chez l’homme. Chez la femme, ils vont évaluer les différents facteurs de la fertilité : hormonaux (bilan sanguin, réserve ovarienne) et mécaniques (cavité utérine et trompes par échographie). Chez l’homme, ils vont faire un spermogramme (concentration, mobilité et morphologie des spermatozoïdes). Cela ne sert à rien de faire le bilan d’un seul individu du couple.