Bébé est né, dois-je consulter un ostéopathe ?

Check-up dès la naissance

De nombreuses maternités proposent aujourd’hui une prise en charge du nourrisson dés la première semaine. Un check-up est intéressant dans le premier mois de vie pour éviter de passer à côté d’éléments qui pourraient poser des problèmes à court, moyen ou long terme.

"Par exemple, un torticolis congénital qui n’est pas bien soigné ou pris en charge trop tard peut amener à une déformation crânienne qui, elle, peut mener plus tard à des soucis orthodontiques à l’adolescence ou à des migraines chroniques à l’âge adulte… Une consultation d’ostéopathie peut également aider les bébés qui pleurent énormément ou qu’on ne sait pas poser", souligne notre ostéopathe.

Avant d'ajouter que les ostéopathes travaillent en collaboration avec le pédiatre pour exclure d’autres problèmes plus graves sur lesquels ils ne peuvent malheureusement pas agir. Déceler le problème le plus tôt possible nous permettra de l’éradiquer rapidement... Mais attention ; d’autres soucis peuvent apparaître un peu plus tard donc les nouveau-nés sont vus au cas par cas. Les kinésithérapeutes spécialisés en pédiatrie ont ici une place primordiale pour travailler en synergie avec les ostéopathes selon le problème rencontré.