Bébé abandonné dans une laverie à Anderlecht : quel avenir pour l’enfant et quelle sanction pour la dame ?

Les enquêteurs invitent les personnes qui ont des informations sur les faits à prendre contact avec eux par courriel via l’adresse avisderecherche@police.belgium.eu, ou par téléphone au numéro gratuit 0800/30.300.

Vous avez peut-être vu passer cet appel à témoin… La police recherche une femme à Bruxelles. Sur des images de vidéosurveillance, on la voit amener une poussette et un bébé dans une laverie à Anderlecht. Avant d’abandonner le nourrisson sur place quelques instants plus tard. Les faits se sont passés le samedi 29 juillet.

Que sait-on sur l’état actuel de l’enfant ? Il est toujours à l’hôpital. La police recherche activement des membres éventuels de sa famille. Si cette recherche ne donne rien, il sera alors placé temporairement en urgence par un juge de la jeunesse dans une famille d’accueil, en vertu des places encore disponibles. Sinon en orphelinat. En dernier recours, le nourrisson pourrait être placé à l’adoption. Le juge de la jeunesse devra déterminer la meilleure solution dans l’intérêt prioritaire de l’enfant.

Que risque la dame qui a abandonné le bébé ? Il faudra avant tout la retrouver et ensuite l’identifier formellement. Au niveau pénal, les sanctions pour ce genre de faits sont légères. C’est ce que nous a confirmé un avocat contacté ce matin. Si cette femme est bien la mère de l’enfant, elle sera poursuivie pour non-assistance à personne en danger. Elle risque alors 1 an de prison maximum, avec ou sans sursis.

Une évaluation psychiatrique sera également réalisée. Afin de déterminer si elle est responsable de ses actes. Et le cas échéant, elle pourrait être déchue de ses droits parentaux. Ou se voir limiter l’accès à son, actuellement présumé, enfant.

Si ce n’est pas la mère, là ce serait potentiellement plus grave, un kidnapping, par exemple, est puni plus sévèrement dans le Code pénal belge.

Quoi qu’il en soit, si la police retrouve cette dame, elle sera auditionnée. Avec enquête de voisinage à la clé et rapport sur sa situation familiale. Afin de comprendre les motivations ayant amené à un tel acte.

Ce sera au procureur du Roi de Bruxelles de décider d’une éventuelle arrestation.