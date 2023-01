Beaux Jeunes Monstres : épique voyage sonore à voir désormais sur scène

Lorsque l'on assiste à Beaux Jeunes Monstres, on ne s'ennuie pas une seule seconde. "Il y a beaucoup de matière sonore, explique Florent Barat, l'un des deux metteurs en scène et auteur du texte. On a des micros avec des sonorités très spécifiques. Et ce qu'il me semble important de préciser, c'est que même si l'on parle de scène, de théâtre, de comédiens, de micros, ce n'est pas pour autant que nous faisons (avec le collecif Wow!, ndlr) du théâtre microphoné. C'est presque l'opposé, ce que l'on fait d'ailleurs. Ici on fait du son, de la création radio, sur des planches de théâtre". Sur le plateau pourtant, il y a une mise en scène, un gros travail de lumières.

La forme du spectacle reste indéfinissable. Peu importe. Le résultat, l'heure trente de prestation vous touche droit au coeur. C'est la force du propos ainsi que cette manière à la fois brute et ultra-précise d'agencer récit, musiques et bruitages. "Souvent quand on parle de création radiophonique on peut imaginer des choses assez expérimentales et assez cérébrales, ajoute Florent Barat. Nous ici on raconte une histoire. C'est comme un film : il y a un scénario, des scènes jouées, de l'action, de l'émotion... c'est une vraie histoire que l'on raconte via le son".