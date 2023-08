Beauvechain : la maison de Julos Beaucarne pourrait devenir un musée et un atelier d’artistes

Cela fera bientôt deux ans que le chanteur, conteur, poète, écrivain, sculpteur et comédien nous a quittés. Aujourd’hui, les enfants de l’artiste, la Fondation Julos Beaucarne, le Centre culturel et la commune de Beauvechain cherchent des mécènes pour sauver la maison de Julos, à Tourinnes-la-Grosse. Objectif : en faire une sorte de musée et un espace artistique pour préserver l’œuvre de ce grand défenseur de la culture wallonne, de la francophonie et de l’environnement.

"Julos n’était pas seulement connu dans la commune", explique Benjamin Goes, échevin de la culture et président du Centre culturel. "Il était connu en Wallonie, dans toute la Belgique et au niveau international ! C’est un patrimoine important qu’il nous laisse. Nous souhaitons donc préserver sa maison, l'ouvrir aux visiteurs pour qu'ils puissent voir ses créations, entendre ses chansons et lire ses poèmes. Nous pourrions aussi créer des ateliers d’artistes."



Inoccupée depuis des mois, la maison se détériore. Les deux fils n’ont ni le temps ni l’argent pour sauver la propriété estimée à 520.000 euros. Plutôt que de revendre à un particulier, les héritiers préfèrent trouver les financements nécessaires pour concrétiser le projet. "Je ne surestime pas mon père. Mais je trouve qu’il fait vraiment partie intégrante de la culture belge. Ce serait dommage que cela disparaisse", précise Christophe Beaucarne, un des deux fils. "Je voudrais que cette maison vive, qu’on puisse la visiter, voir les objets qu’elle contient. L’œuvre de mon père pourrait alors perdurer à travers cette maison."

Jusqu’à présent, pouvoirs publics et mécènes privés montrent de l’intérêt, sans pouvoir promettre un financement suffisant. Les porteurs du projet espèrent une solution avant l’hiver prochain !