Beauvechain : la Bourgmestre répond au conseiller communal Ecolo démissionnaire

La démission de Jérôme Cogels a été actée ce lundi soir, au conseil communal de Beauvechain. Le chef de file de l’opposition Ecolo l’avait annoncé : il se retire, lassé, dit-il, de la gestion de la commune par la majorité. Jérôme Cogels dénonce un manque de communication et de transparence dans la gestion de la commune. Des critiques qu’il avait formulées dans un courrier adressé au mois de décembre au collège communal et aux responsables de l’administration et qu’il nous avait expliquées dans le cadre d’une interview radio.

Ce lundi soir, la décision a donc été officialisée et la nouvelle conseillère communale Ecolo Marie-Thérèse Schayes a pu prêter serment. En l’absence du principal intéressé, la Bourgmestre MR Carol Ghiot, élue sur la liste Beauvechain Ensemble, et la directrice générale de l’administration ont toutes deux pris la parole oralement pour répondre aux accusations de Jérôme Cogels. "Tu ne reprends qu’une certaine version des faits, et uniquement ceux qui permettent d’alimenter le message que tu veux délivrer", lui adresse Carole Ghiot. "Je suis […] incapable de tolérer que l’on puisse faire peser d’une telle manière le doute sur ma fonction ou celle de mes collaborateurs. Celui qui le fait ne comprend pas le fonctionnement d’une administration et n’en mesure pas le degré de complexité administrative", enchaîne la directrice de la commune Delphine Vander Borght.

Contactée par nos soins, ce mardi matin, la Bourgmestre précise : "Ça fait 4 ans que Monsieur Cogels est conseiller communal. En 4 ans, il a formulé 20 demandes d’accès à des documents de l’administration. Et chacune d’entre elles a trouvé réponse".

A l’initiative du groupe d’opposition Ecolo, les autorités communales mettent sur pied un groupe de travail sur la transparence. Pour autant, Carole Ghiot ne veut pas parler de travail d’introspection ou de remise en question : "Non. Ou plutôt oui et non. Non, à titre personnel car je sais comment on travaille et comment l’administration fonctionne. Je sais qu’il n’y a jamais eu d’écart à ce sujet. Et oui, parce que je me rends compte que certains citoyens ne se rendent pas compte du travail accompli et des règles administratives […]. Si on ne les explique pas, elles ne sont pas comprises".

Carole Ghiot ironise enfin sur l’absence, lundi soir, du conseiller démissionnaire : "C’est un faux-fuyant, à mon avis […]. Ceci dit, je peux comprendre sa frustration. Puisqu’être dans l’opposition n’est pas facile quand on estime qu’on est là plutôt pour détruire que pour construire". En voilà deux qui ne partiront pas en vacances ensemble.