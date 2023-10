Beauvechain : des habitants de Mille inquiets d’un probable projet immobilier proche d’un site classé

C’est un projet immobilier de plus qui pourrait voir le jour à Mille, dans la commune de Beauvechain. Et à nouveau, la perspective d’une sorte de lotissement en pleine campagne inquiète de nombreux riverains.

Ces 12 et 13 octobre, deux terrains appartenant au CPAS de Leuven seront mis en vente publique. Situés près du site classé de la chapelle Saint-Corneille, ces terrains pourraient accueillir jusqu’à 25 maisons.

Pour bon nombre d’habitants, la multiplication des projets immobiliers dans la commune nuit au caractère rural de Beauvechain. Parmi les riverains qui craignent de voir leur quartier défiguré, il y a cette habitante qui redoute les conséquences d’un projet qui pourrait avoir des conséquences à plusieurs niveaux : "Ce qui m’inquiète, c’est l’arrivée de nombreuses habitations dans ce coin de village qui est presque un hameau. L’infrastructure routière pour y arriver est restreinte. Puis, il y a le problème de l’évacuation des eaux. En dessous, il y a une rue qui est souvent inondée.



Pour l’association Citoyens 1320, qui défend le patrimoine et le caractère rural de Beauvechain, la multiplication des projets pose question. C’est l’avis de Jean-François Mitsch, un de ses membres : "Il y a encore d’autres projets immobiliers. C’est l’addition de tout ce potentiel à urbaniser qui crée des incidences. Tous ces cas s’accumulent. Et comme on n’a pas une vision vraiment très claire et que les plans et programmes à l’échelon communal ne sont pas à jour, on n’y comprend rien. D’autant qu’il y a beaucoup de dérogations !"