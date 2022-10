Beauté naturelle : trois raisons de craquer pour la noisette.

Les peaux mixtes et grasses redoutent généralement - à juste titre - les huiles, qui peuvent favoriser la formation de points noirs, imperfections parmi les plus redoutées. Mais certaines huiles se présentent au contraire comme des alliées de choix pour les peaux dites à problèmes. C'est le cas de l'huile de noisette, non comédogène, qui permet au contraire de réguler l'excès de sébum, resserrer les pores et donc combattre tous types d'imperfections. Et pour ne rien gâcher, elle est connue pour ses propriétés réparatrices et cicatrisantes permettant aux peaux à tendance acnéique de retrouver leur éclat. Ce qui fonctionne également à la perfection pour atténuer les vergetures.