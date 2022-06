Beauté, cuisine, bien-être : Pinterest lance 50 nouvelles émissions en ligne

Bien-être, gastronomie, voyage, mode, beauté, santé, parentalité, animaux... Les émissions aborderont diverses thématiques. Les contenus en direct mettront l'accent sur le live shopping, la nouvelle tendance sur les réseaux sociaux que Pinterest espère populariser avec ce partenariat. Cette stratégie pourrait se révéler payante puisque les contenus épinglés de Tastemade génèrent "200% d'enregistrements supplémentaires par rapport à la moyenne des Epingles", a souligné Pinterest.

Avec cette collaboration, Pinterest ne cache pas son ambition de devenir "la plateforme incontournable pour la prochaine génération de créateurs".

En plus des émissions, Tastemade a prévu d'organiser des événements physiques dans ses studios à Los Angeles, Londres, Tokyo, Jakarta, Mumbai, São Paulo et Buenos Aires. "Les créateurs de Pinterest et de Tastemade se réuniront pour renforcer leur communauté, créer ensemble de nouvelles opérations, profiter de sessions de formation visant à encourager la production de vidéos de haute qualité et doper l'engagement général sur Pinterest."