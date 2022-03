Beauraing, terre de rock’n’roll le temps d’un week-end !

RTBF Culture : L’ADN du festival, outre le côté rock, c’est son côté local. C’était important de pouvoir par la même occasion mettre un beau coup de projecteur sur la région ?

Gaëtan Jonette : "Dans un premier temps, l’idée était de donner la chance aux petites formations amateurs de la région d’avoir une scène comme on le souhaitait pour nous il y a 12 ans.

Au fur et à mesure des éditions, on a constaté que le public faisait le déplacement depuis Arlon, Namur, Bruxelles et plus loin encore. Ça représentait une bonne vitrine pour ces artistes et l’espace dans cette vitrine n’est pas limité. On se permet du coup d’inviter d’autres artistes et artisans pour mettre la culture et le patrimoine Beaurinois au sens large sur le devant de la scène à son tour."

Enfin, notez que les enfants sont aussi les bienvenus au festival Beauraing Is Not Dead ! Cette année, une attention toute particulière a été portée aux plus petits. Un concert façonné pour leurs petites oreilles sera organisé samedi à 13h45 avec le groupe belge Alaska Gold Rush. Des ateliers de création de guitares et de grimages seront aussi mis en place. Il n’est jamais trop tôt pour initier les enfants aux bonnes vibes du rock’n’roll !

Infos tarifs :

Rendez-vous au centre culturel de Beauraing pour faire le plein de rock’n’roll !

Vendredi 8 avril 2022 : 8 euros en prévente/ 10 euros sur place

Samedi 9 avril 2022 : 10 euros en prévente/ 12 euros sur place

Pass 2 jours : 12 euros en prévente/ 14 euros sur place

Informations complémentaires : https://beauraingisnotdead.be

* Hand banging = Un style de danse inspiré par les rythmes de heavy metal et hard rock qui consiste principalement à faire des mouvements de la tête et du coup sur le rythme de la musique.