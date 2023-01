Beauraing : les jeunes paieront leur terrain moins cher

Les conditions d’achat des terrains du lotissement du Flocquaux ont été adoptées à l’unanimité par le conseil communal de Beauraing. Les candidats acquéreurs de moins de 35 ans auront une réduction sur le prix au m².

"Chaque fois que je célèbre un mariage, les jeunes me disent qu’ils aimeraient rester à Beauraing, qu’ils cherchent un terrain, mais qu’ils ne trouvent pas", explique le bourgmestre de Beauraing Marc Lejeune. Difficile en effet de concurrencer les promoteurs immobiliers quand on a peu de moyens. "On a décidé que les jeunes de moins de 35 ans dont c’est le premier logement, paieraient 55 euros du m² au lieu de 65 euros, avec une réduction supplémentaire de deux euros du m² par enfant à charge". Un avantage appréciable et apprécié si l’on en croit le nombre de coups de fil que la commune a reçus à la suite de l’annonce de ces conditions avantageuses.

"Le standard a sauté comme on dit, beaucoup de gens nous ont contactés ", se réjouit le bourgmestre. "On va se donner un certain délai, parce qu’en plus quand on est jeune, on a parfois des difficultés pour obtenir un prêt donc on va attendre un peu les prochains mois pour que les gens qui se sont manifestés puissent rencontrer leur banque ou trouver d’autres solutions".

Les autorités communales espèrent aussi, en favorisant l’acquisition de terrains par des particuliers, que cela profite aux entreprises locales. "Les promoteurs construisent et c’est très bien pour eux, mais les entreprises locales ne sont pas toujours impliquées dans la construction".

Au total 78 logements devraient voir le jour d’ici fin 2024 grâce à ces conditions avantageuses.