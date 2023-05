Beauraing : des milliers d’arbres replantés dans le parc du Castel Saint-Pierre

En juin 2021, une tornade frappait Beauraing, et notamment le parc du Castel Saint-Pierre, causant de sérieux dégâts. Des milliers d’arbres avaient été déracinés, forçant la Ville à mettre à blanc 25 hectares. Les nombreux promeneurs parcourent, depuis, un paysage sec et parfois désertique.

Aidée par le fonds des calamités, la Ville a décidé d’investir plus 100.000€ pour acheter et replanter des arbres dans le parc. "Ce parc appartient à tous les Beaurinois, les gens y viennent pour faire du sport et se promener, cela aurait été impensable de ne pas le remettre en valeur", explique le Bourgmestre, Marc Lejeune. Au total, près de 16.000 arbres ont donc été plantés, ainsi que 3000 haies. "Il y a des érables rouges, des chênes des marais, du bouleau, du pin, probablement une quarantaine d’essences différentes", ajoute de son côté le responsable des travaux.

Les essences ont été choisies pour des raisons esthétiques, mais aussi pour mieux résister aux étés secs qui s’annoncent. Par ailleurs, le parc ne ressemblera plus à ce qui existait avant la tornade : les arbres ont été placés de manière plus réfléchie, moins densément, afin de valoriser le paysage. "Nous ne voulons pas recréer un parc forestier très fermé ", explique Marc Lejeune. "Après la tornade, on a redécouvert un parc vallonné, qui offre de beaux points de vue sur les villages. Nous avons donc choisi de laisser certaines roches apparentes, de créer des perspectives en plantant moins à certains endroits, d’ouvrir un nouveau belvédère" De nouvelles plantations doivent encore avoir lieu l’automne prochain.