Beaumont : un an de travaux sur la Grand-Place et une circulation chamboulée

La petite ville de Beaumont présente la singularité d’être traversée en son cœur par une artère particulièrement fréquentée : la RN40. Il s’agit d’une voirie régionale très fréquentée qui traverse la Grand-Place, ni plus ni moins. Beaumont se trouvant au carrefour de Charleroi, Mons et Chimay, on image le charroi qui traverse chaque jour la localité et donc le cœur de la cité du Macaron.

Mais cette Grand-Place, il y a très longtemps que les beaumontois souhaitent la voir changer. Rénovée, transformée, mieux adaptée à la circulation douce propre à un centre-ville. Et ces travaux, les voilà finalement venus. Ils débuteront le 8 août et dureront un peu moins d’un an. Ils visent la Grand-Place, donc, et auront inévitablement des répercussions sur la circulation sur cette fameuse RN40.