Beaumont : le lac de Barbençon envahi de poissons morts

Le tableau fait peine à voir : des milliers de poissons morts flottent à la surface du Lac de Barbençon.

Bernard Henoumont habite à quelques encablures. Il est resté bouche bée, lorsqu’il a découvert cette scène de désolation, jeudi matin. "Je promenais mon chien, quand j’ai remarqué ça. Il y avait plusieurs milliers de poissons. Des gros, des petits, même des brochets, des carpes…" Selon lui, une partie a déjà dû être nettoyée. "Je dirais qu’il n’en reste plus qu’un cinquième à présent… Mais c’est une catastrophe écologique ! Et l’odeur est vraiment nauséabonde…"

La guinguette installée juste à côté a décidé de condamner sa terrasse. "Ce n’était plus possible. L’odeur empirait de jour en jour. On voyait des poissons morts à la surface de l’eau", explique Morgane Grégoire, la serveuse. "Au début, on expliquait la situation aux clients, on les invitait à rentrer. Aujourd’hui, on n’a même pas ouvert la terrasse. Ce n’est plus possible".

Est-ce la conséquence de la canicule et du manque d’oxygène dans l’eau ? Ou d’une bactérie qui aurait contaminé le lac ? La Division Nature et Forêts est descendue sur place. Des analyses sont en cours pour déterminer l’origine de ces décès, précise le bourgmestre de Beaumont, Bruno Lambert (ICI-Les engagé.e.s). Quoi qu’il en soit, le prioritaire des lieux a été sommé de tout nettoyer avant demain. "Ce lac appartient à un privé. Techniquement, (les poissons morts) sont assimilés à des déchets. Il faut nettoyer, au plus vite. Pour ce soir, ou demain au plus tard, sinon nous prendrons des mesures".

Dans le village de Barbençon, classé parmi les plus beaux de Wallonie, on espère un retour à la normale, dès les prochains jours.