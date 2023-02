Beaumont : "Je rêve que la guerre en Ukraine soit finie", le témoignage d’une réfugiée ukrainienne

Avec l’ASBL L’Hirondelle, Ruslana et d’autres réfugiées ukrainiennes ont participé au carnaval de Charleroi. Objectif : présenter la culture ukrainienne. Elles ont porté des couronnes de fleurs, de coquelicots et ont proposé des chants et danses traditionnelles.



Montrer la culture de l’Ukraine est devenu le projet de Ruslana. Elle a terminé son baccalauréat en Ukraine, et s’est spécialisée dans la gestion des activités socioculturelle. Plus tard, elle envisage de vivre en Belgique pour organiser des projets culturels pour mettre en valeur la culture ukrainienne.