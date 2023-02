Beaufays : un stage pour découvrir la robotique et le codage ou approfondir ses connaissances

De nombreux stages sont proposés aux jeunes durant ce congé de carnaval, à ceux intéressés par la robotique et le codage, par exemple. Ces matières sont au programme d’un stage organisé cette semaine à Beaufays par l’ASBL Sport Fun Activ', basée à Trooz. Il était ouvert aux 8 à 14 ans. Avec 25 jeunes inscrits, il affichait complet.

Pour Jules, 11 ans, ce stage est le premier du genre. Il explique : "J’aime bien tout ce qui est robotique, informatique donc ça me disait bien. Je m’ennuyais pendant mes vacances, alors…".

Mais certaines et certains participent à leur deuxième, troisième voire quatrième stage de robotique et de codage. Amel, 11 ans, se souvient : "On avait créé des robots et on avait aussi créé des jeux. On apprend et on s’amuse.". Programmer un robot, c’est un processus que détaille Elliott, 12 ans : "On fait une programmation sur le robot pour qu’il avance, on programme le détecteur visuel pour lui dire ce qu’il faut faire quand il voit un obstacle devant lui.".