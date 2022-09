"Beaucoup de visiteurs" ce samedi au premier jour de la foire agricole de Battice

La journée des écoles, qui s’est tenue le vendredi, a accueilli 864 élèves de 5e et 6e primaire des écoles du plateau de Herve. Une cinquantaine d’ateliers permettant d’en apprendre un peu plus sur le monde de la ferme et portant sur l’agriculture, l’environnement, les abeilles, etc., ont été proposés. "Il s’agit d’un beau succès", estime le président de la foire agricole, Didier Gustin.

La foire proprement dite a ouvert ses portes samedi matin à 09h00 avec la mise à terre par les invités de la foire d’un mur de bottes de paille. "Je suis un président heureux", a commenté Didier Fustin. "Tout va bien, nous avons beaucoup de visiteurs, on a le sentiment que c’est bien parti et que nous avons plus de visiteurs ce samedi que lors des autres années".

La foire s’étend sur 10 hectares et accueille 170 exposants et près de 2000 animaux.