Beaucoup de vent prévu pour terminer la semaine

On peut dire que la fin de semaine sera bien chahutée avec plusieurs évènements météo. Des dépressions se succèdent entre le nord de l’Atlantique et la Scandinavie. Elles maintiennent un flux d’ouest océanique dominant apportant des fronts pluvieux successifs et du vent sur la Belgique. On annonce un premier gros coup de vent demain en fin de journée. Un front chaud traversera notre pays ce mercredi provoquant derrière son passage des pluies éparses ou averses qui se déclencheront par moments sous les nuages. Dans ce climat humide, on remarquera surtout une extrême douceur (jusqu'à 15 degrés) et le vent qui se renforcera en soirée pour atteindre près de 70 km/h dans les terres, jusqu’à 80 km/h sur le littoral.