Beaucoup de soleil et des températures agréables prévues ce lundi

Pas de véritable changement pour mercredi : nous garderons toujours des conditions largement ensoleillées sur l’ensemble du territoire. Les températures partiront à la hausse et atteindront 22 à 27°C.

Jeudi, il fera encore un peu plus chaud avec des maxima de 23 à 28°C. Le ciel sera globalement bien dégagé, mis à part quelques nuages d’altitude.

Il fera de plus en plus chaud les prochains jours, avec un apogée samedi et des températures dépassant souvent les 30°C : on attend jusqu’à 36°C notamment du côté de Liège et en Campine. On pourrait d’ailleurs battre des records de températures.