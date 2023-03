"Beaucoup de services publics sont arrivés à la corde" déplore Michel Meyer de la CGSP

Ce matin, Michel Meyer, président fédéral de la Centrale Générale des Services Publics (CGSP), était l'invité de Thomas Gadisseux sur La Première, afin de détailler les motifs de cette journée d'action syndicale.

Pour le syndicaliste, la pénurie croissante de personnel de la fonction publique est révélatrice d'un double problème : le manque d'attractivité des conditions de travail et le faible renouvellement des fonctionnaires. En cause : le sous-financement des services publics.

Il impute cette situation au gouvernement fédéral et souhaite lui mettre la pression avec cette grève avant un futur conclave budgétaire : "nous savons très bien que depuis quelques années, la fonction publique est devenue une variante d’ajustement budgétaire" souligne Michel Meyer avant d'ajouter "Nous sommes maintenant arrivés à la corde et beaucoup de services ne sauraient plus faire d’économies".