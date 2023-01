Samedi, des averses débarqueront dans le courant de la matinée par le bord de mer avant de s’évacuer vers l’Allemagne en fin de journée. Elles influenceront notre temps durant toute la journée. Côté température, le thermomètre se situera entre 6 et 11 °C.

Dimanche, le temps deviendra plus sec, on ne parle plus de pluie mais plutôt de giboulée qui pourra localement tomber jusqu’en plaine. Cela s’explique par une dépression qui va s’étendre du nord de l’Europe sur les Îles Scandinaves. Ces basses pressions vont tellement monter haut en latitude que le froid va descendre jusqu’à notre continent faisant chuter les températures entre 4 et 8 °C de maximale.

Si on en croit les modèles, une offensive hivernale se profilerait peut-être pour la semaine prochaine avec le retour de la neige, mais tout cela reste à affiner dans nos prochains bulletins.