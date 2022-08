Beaucoup de nuages pour cette rentrée scolaire

Le temps sera largement ensoleillé pour la journée de mercredi. Quelques nuages de beau temps se baladeront dans le ciel. Le vent soufflera un peu plus fort en rafales de 30 à 40 km/h et les maxima seront compris entre 22 et 26°C.

Le premier jour du mois de septembre s’annonce bien ensoleillé. Le ciel se voilera quelque peu en cours de journée. Les températures maximales seront estivales et iront de 22 à 27°C. Le vent de secteur Est sera sensible et soufflera en rafales de 30 à 40 km/h.