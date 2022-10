Beaucoup de nuages ce samedi matin avant le retour du soleil cet après-midi

La matinée de lundi se déroulera sous un ciel plutôt nuageux avec un risque d’averses sur le centre et puis ce sera plus ensoleillé l’après-midi. Les maxima continueront de baisser progressivement et seront compris entre 16 et 19°C, ce qui reste toujours très doux pour cette période de l’année.

Le temps sera très changeant mardi avec par moments de nombreux nuages et parfois des périodes plus ensoleillées. Quelques averses ne sont pas exclues sous les plus gros nuages. Malgré la baisse des températures, les maxima resteront supérieurs aux moyennes d’un 1er novembre et on attend de 13 à 17°C, le tout dans une ambiance venteuse.