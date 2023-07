"Beaucoup de bonnes choses" : les impressions de Ronny Deila après son 1er match en Pro League avec Bruges

Contrairement à Gand, Genk, l’Union ou l’Antwerp, le Club de Bruges a perdu des plumes d’entrée de jeu en championnat. Bourreaux des Brugeois, les Malinois de Steven Defour, qui n’ont pas montré grand-chose, mais suffisamment de choses pour arracher un partage (1-1). Malgré les deux points de perdus, Ronny Deila tenait à retenir le positif de ses débuts en Pro League à la barre des Blauw&Zwart.

"Ce que je retiens ? Pas mal de bonnes choses" a-t-il confié, d’entrée de jeu, à Eleven Sports. "En 1re mi-temps, on était très dominants. On devait être devant, finalement on est derrière. On s’est mis dans une situation difficile. On a dû montrer du caractère en 2e mi-temps. On met le 1-1, on a pleins d’opportunités mais… il y a des situations qui m’irritent. Notamment quand on reçoit cette carte rouge. C’est parce qu’on perd la tête, on va vers l’avant, on perd l’équilibre dans l’entrejeu. On doit apprendre de ça, on ne doit rien leur donner parce que pour moi, avant ça, ils n’ont pas la moindre occasion. On doit gérer ces moments parce qu’à partir du moment où on est 10 contre 11, on doit défendre. On prend un point, c’est important, on le prend pour la suite. Mais globalement, on aurait dû produire plus, ce sont ces petits détails qui nous coûtent la victoire."

Alors, quelles sont ces fameuses "bonnes choses" qu’il a vues ? "L’énergie, on les attaquait tout le temps, on pressait haut, on se créait des occasions dans les 18 mètres. Malheureusement, on n’a pas profité de ces opportunités, c’est quelque chose qu’on doit améliorer. Puis, dans les 20 dernières minutes, on voulait trop aller marquer, on a perdu la structure de notre jeu. Heureusement, on n’a pas été sanctionnés… quoique, on a été sanctionnés par la carte rouge."