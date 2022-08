Beaucoup d’ambition chez les Cheetahs : "Viser la finale ne doit plus être l’objectif, on doit faire mieux"

Comme les Tornados, les Cheetahs peaufinent les derniers réglages avant leur entrée en lice, prévue ce vendredi à 11h40 dans les séries du 400m. Contrairement aux hommes, qui attendent des nouvelles rassurantes concernant l’état de forme de Kevin Borlée, les filles sont en pleine forme, ambitieuses et déterminées à faire un bon résultat. C’est en tout cas ce qui ressort de l’interview de Carole Bam, la coach du relais féminin.

"J’ai la meilleure équipe possible à disposition. J’ai le luxe de pouvoir essayer des choses différentes sur les deux courses" a-t-elle expliqué avant de rendre un superbe et touchant hommage à la revenante Cynthia Bolingo : "Les gens ne se rendent pas compte de ce qu’elle a réalisé. C’était très touchant. On s’est prises dans les bras et on a pleuré car c’était une saison très difficile. Mais tout le mérite lui revient, son staff et sa maman qui a pris soin d’elle. Elle n’a que 6 semaines d’entraînement. Elle a couru 2 fois sous les 51’´. Il faudra donc voir si elle aura encore de la fraîcheur pour le relais."

Un relais qui devrait, quoi qu’il arrive, comporter Imke Vervaet : "Elle m’a convaincu qu’elle se sentait vraiment bien avec son 200m."

Reste désormais à voir ce que ces Cheetahs, de plus en plus ambitieuses au fil des compétitions, peuvent viser. Entre prudence et regard pétillant, Carole Bam se livre malgré tout : "Les autres équipes sont très fortes. À Berlin, on était 4e. Viser la finale, ça ne doit plus être l’objectif. On doit espérer mieux."

Cela a le mérite d’être clair, les Cheetahs ne sont pas là pour faire de la figuration.