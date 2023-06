Beau Vélo de RAVeL : l’itinéraire et coordonnées GPX de Vaux- sur-Sûre

Le samedi 15 juillet 2023, le Beau Vélo de RAVeL mettra le cap en province du Luxembourg, sur la commune de Vaux-sur-Sûre. Rappelons, que la fin de son nom provient de la rivière Sûre qui y prend sa source, la traverse et devient un cours d’eau important du Luxembourg.

Vous pédalerez sur le RAVeL de l’ancienne ligne de chemin de fer 163 via Morhet Station, pour en sortir direction Assenois et prendre le RAVeL de l’ancienne ligne vicinale 618. Un peu de repos pris aux étangs de la Strange pour mieux pédaler sur le RAVeL pour rejoindre Vaux-sur-Sûre en traversant les villages et hameaux de Chaumont, Cobreville et Nives. Nous vous proposons un circuit aux découvertes enrichissantes, sur un beau tracé de 28,8 km.