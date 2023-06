Beau Vélo de RAVeL : l’itinéraire et coordonnées GPX de Hannut

Le samedi 12 août 2023, le Beau Vélo de RAVeL prendra du bon temps durant toute une journée en province de Liège, dans la région de la Hesbaye, dans la commune de Hannut. Au départ de cette belle commune, vous traverserez Villers-le-Peuplier, Crehen et Thisnes, et ensuite pause à Grand-Hallet. Reprenez le parcours direction les environs d’Avernas-le-Bauduin, pour parcourir le RAVeL de l’ancienne ligne de chemin de fer 127. Sortez à hauteur de Bertrée et rejoignez Hannut par les villages de Cras-Avernas, Trognée, Abolens, Blehen, Lens et Poucet. Hannut, partagera avec vous tous ses charmes sans lésiner puisque le parcours proposé est 30,8km.