Beau Vélo de RAVeL : l’itinéraire et coordonnée GPX de Silly

Tout au long du mois d’août, le Beau Vélo de RAVeL poursuivra son offre de balades vertes, ensoleillées, espérons-le, en commençant ce mois avec la province du Hainaut.

Le samedi 05 août 2023, le Beau Vélo de RAVeL vous donne donc rendez-vous au sein de cette belle province, dans la commune de Silly. Cette Commune propose de nombreuses promenades balisées sur un circuit de 70 km et plusieurs châteaux à découvrir. Au départ de Silly, vous traverserez Gondregnies et Fouleng, avec une halte dans le parc du château de Thoricourt. Après cette petite pause vous longerez les bois de Cambron, d’Enghien et de Silly, pour rejoindre le point de départ par Saint Marcoult et Bassily

Votre curiosité sera comblée avec un parcours de 26,3km, sur lequel vous ne verrez que de belles choses.