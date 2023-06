Beau Vélo de RAVeL : comment nous contacter ?

Très bientôt la saison du Beau Vélo de RAVeL accueillera à nouveau tous les cyclistes et ses nombreux visiteurs. Vous souhaitez participer au Beau vélo de Ravel de cet été 2023, et vous aimeriez vous organiser au mieux. Mais voilà, pour rejoindre Adrien Joveneau et toute son équipe, il vous manque certaines réponses et vous hésitez. Ne vous demandez plus : où, quand, comment, avec quel vélo ?