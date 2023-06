Cet été, faites des sorties qui vous feront du bien au moral et physiquement en rejoignant la bonne ambiance du Beau Vélo de RAVeL. Parcourez la Wallonie et la capitale en compagnie d’Adrien Joveneau et de toute sa joyeuse équipe. Venez respirer et vous amuser en famille, entre amis, sur toutes les étapes de cette année. Profitez-en, prenez du plaisir, la participation est gratuite.