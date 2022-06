Beau Vélo de RAVeL 2022 : tout ce que vous devez savoir sur la saison !

C’est avec un enthousiasme débordant qu’Adrien Joveneau reprend, en présentiel, " Le Beau Vélo de RAVeL ", après deux ans d’absence de public en raison de la pandémie de Covid. Pour fêter cet événement, l’animateur sportif prépare de belles surprises à ceux qui le suivent en TV, en radio et sur Auvio. Et autant dire qu’il n’oublie personne !

" Nous avons mis en place des systèmes d’inscription pour permettre aux familles qui veulent nous rejoindre de participer à nos étapes ", commente d’emblée Adrien Joveneau. " Celle du 25 juin, qui ouvre la saison, sera toute particulière car nous allons relier à vélo la Vallée de la Vesdre et celle de l’Ourthe, une action qui participe à " Trait d’union ", l’opération de la RTBF qui accompagne les habitants des villages les plus touchés par les inondations de l’été dernier. " Avec un départ de Trooz et des traversées de nombreuses localités impactées, " nous aurons parcouru ces vallées dans leur quasi-totalité", précise-t-il.

Au total, la saison du Beau Vélo compte 9 étapes. " Nous retrouvons le circuit d’il y a 20 ans ", souligne Adrien. Des escales qui invitent les téléspectateurs et les auditeurs à découvrir ou redécouvrir de magnifiques régions et curiosités de Wallonie et de Bruxelles. En outre, diverses animations distrayantes et amusantes sont prévues sur les sites fréquentés. Tout est organisé pour passer un agréable moment !