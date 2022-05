Beau vélo de RAVeL 2022 : Inscrivez-vous pour l'étape inédite du samedi 25 juin

Le Beau Vélo de RAVel vous fait découvrir les plus beaux coins de Wallonie et de Bruxelles lors de balades conviviales à vélo ou via tout autre moyen de déplacement lent ! Pour cette étape spéciale dans la Vallée de la Vesdre, nous proposons aux habitants sinistrés et à tous les belges de venir redécouvrir cette région magnifique, malgré les évènements tragiques. L’ensemble de la somme sera reversée à une association aidant les sinistrés de la région.

Planning (sous réserve de modifications)

07h00 Ouverture du parking participants Rue Franklin Roosevelt à Nessonvaux

07h15 Accueil des participants à la maison communale (Étiquetage vélo / brunch emballé / ticket pour le BBQ de midi)

08h00 Embarquement des vélos vers la gare de Nessonvaux

08h00 Embarquement des cyclistes en bus

09h00 Arrivée à la ville basse d’Eupen et départ de la boucle

12h00 Arrivée à Nessonvaux, repas et boissons.

Le peloton poursuit l'étape traditionnelle de l'après-midi avec la boucle "Nessonvaux – Trooz – Chaudfontaine – Chênée -Tilf – Mery -Dolembreux – Trooz – Nessonvaux" qui se termine à 16h avec concert et BBQ avec Ykons.

Le planning définitif et détaillé de l'étape spéciale sera envoyé une semaine avant l'évènement.

Inscrivez-vous ici pour l'étape spéciale en ligne Eupen-Dolhain-Verviers-Nessonvaux en soutien aux sinistrés des inondations