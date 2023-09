"Beau succès" pour la 35e édition des Journées du patrimoine en Wallonie

Les Orangeries de Bierbais à Hévillers (Mont-Saint-Guibert) ont accueilli 500 visiteurs, tandis que le château de Bois-Seigneur-Isaac en a reçu plus de 400. Les sites miniers du Grand-Hornu et du Bois du Cazier peuvent, eux, en comptabiliser respectivement 440 et 312, tandis que le Théâtre 104 et le Vertbois, tous deux à Liège, ont vu plus de 1000 et 550 personnes s’y déplacer.

Les activités du centre-ville de Marche-en-Famenne ont également rencontré une belle affluence avec 440 visiteurs auxquels s’ajoutent les 375 de la station de radioastronomie de Humain. À Waulsort, le château de Freÿr a quant à lui accueilli plus de 730 personnes et la Villa 1900 près de 140 visiteurs.

Autre moment fort des Journées du Patrimoine : le spectacle son et lumière du vendredi soir, organisé cette année sur l’esplanade du château de Bouillon, qui marque traditionnellement le lancement de l’évènement et qui a rassemblé un large public. Les deux séances ont d’ailleurs affiché complet.