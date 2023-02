Beau soleil d'hiver ce mercredi

Vendredi, les nuages bas et la grisaille devraient reprendre le contrôle de notre ciel. Journée sèche mais plus grise avec comme conséquence des températures moins sévères au réveil mais pas plus élevées en cours de journée : 2 à 7°C. Ces conditions calmes mais avec cette grisaille collant au sol sont malheureusement à prévoir tout au long du prochain week-end. Les gelées devraient même progressivement disparaître les nuits et les maxima se situeront entre 4 et 8°C samedi et devraient grimper significativement dimanche. Les éclaircies et la douceur sont actuellement au menu des prévisions à moyen terme pour le début de la semaine prochaine, il faudra confirmer cela.