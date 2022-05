Béatrice Dalle, Marka et Isha dans la série “Fils de”

Plus besoin de préciser que, en matière de séries, la Belgique francophone fait très fort. La petite dernière s’appelle "Fils de". Il s’agit d’une sombre affaire bruxelloise de famille déglinguée, composée d’un papa braqueur, et d’enfants plus ou moins illégitimes, qui cherchent des diamants cachés 17 ans plus tôt.

Avec, au casting, un "père de" soit Marka, le papa d’Angèle et Roméo Elvis, Béatrice Dalle, le rappeur Isha, et une kyrielle d’excellents acteurs belges. "Fils de" c’est aussi un vrai hommage à la street culture bruxelloise, et c’est à découvrir dès le 15 mai en télévision sur Tipik et dès maintenant sur RTBF Auvio.