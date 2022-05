Béatrice Dalle : de la révélation "37°2 le matin" à la série belge "Fils de"

Originaire du Mans, Béatrice Dalle débarque à Paris alors qu'elle n'a que 15 ans. Repérée dans la rue, elle pose en une du magazine Photo. C'est grâce à ce cliché que l'agent Dominique Besnehard la découvre. Il cherche justement un nouveau visage pour donner la réplique à Jean-Hugues Anglade dans 37°2 le matin, troisième long-métrage de Jean-Jacques Beineix. Le film est un énorme succès. Il fait d'abord sensation au Festival de Cannes et dépasse ensuite les 3,6 millions de spectateurs en salles. Présente à Cannes, la jeune Béatrice Dalle, 21 ans, ne semble pas plus impressionnée que ça par le célèbre tapis rouge : "Ça ne représente plus rien. Avant oui, il y a quelques années, mais maintenant plus rien. C'est bien, ça a l'air marrant, mais faut pas se rouler par terre hein". Cette franchise à toute épreuve, elle ne la perdra jamais.