Beatles : le fils de George Martin partage une vidéo de son père se souvenant de son travail avec les Fab Four

C’est un bel échange auquel on peut assister dans l’extrait ci-dessous, où l’on voit George Martin, le "5e Beatles", expliquer à sa petite-fille pourquoi il a signé les Beatles à l’époque.

C’est son fils, Giles Martin, qui a partagé cette vidéo sur son compte Twitter. On entend George se souvenir de l’époque où les Beatles étaient venus de Liverpool à Londres pour le rencontrer et il confie ce qu’il pensait des Beatles : "Je me disais que c’était déjà un bête nom de groupe," et explique qu’il a voulu leur donner une chance : "Je les ai rencontrés à Londres et quand je les ai entendus, je me suis dit que c’était bien mais pas extraordinaire. La magie a seulement opéré quand j’ai commencé à les connaître car c’étaient de très bonnes personnes."

Il poursuit : "Ils étaient drôles et très intelligents… Le genre de personnes avec qui on aime bien être. Et alors j'ai pensé que si je ressentais cela, d’autres personnes allaient aussi ressentir la même chose. Je me suis alors dit qu’ils devaient devenir célèbres."