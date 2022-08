À l’époque, John Barry a le vent en poupe et décroche un job d’arrangeur chez le label EMI. Son groupe, The John Barry Seven, commence à être connu. Il fait plusieurs apparitions télévisées à la BBC.

Depuis son enfance, John Barry traîne devant les écrans et dans les salles de projection. Son père est propriétaire de huit salles de cinéma. Il s’est déjà essayé à la composition et à l’arrangement de quelques pièces pour des petits films. Lorsqu’on lui propose la responsabilité de la musique pour un film entier cette fois, il n’hésite pas une minute. Il composera et enregistrera la musique du film avec les John Barry Seven.