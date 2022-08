Beast : Le roi lion

Une déclaration qui colle parfaitement à 'Beast' ! En lieu et place des éléments déchaînés et des épreuves auxquels les protagonistes de l’'Everest' et la survivante de 'A la dérive' ont dû faire face, c’est ici un lion, montagne de muscles et de rage, et des mercenaires profiteurs et mercantiles que vont devoir affronter un père et ses deux adolescentes.

Qu’elle soit psychologique ou physique, le film entretient une formidable tension qui atteint des sommets quand le ou les lions entrent en scène. Absolument spectaculaires ces scènes font preuve d’un réalisme bluffant… difficile de ne pas trembler pour nos héros aux prises avec ce lion meurtri !

Toujours aussi éclectique dans ses choix artistiques, Idris Elba joue avec conviction ce père aimant et soucieux de ses filles, tout en restant crédible quand il a à affronter physiquement ce terrible lion.

Livrant au passage une ode à la famille qu’elle soit humaine ou animale (!), ce film d’action dépaysant a tout pour vous séduire !