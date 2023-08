Bears' Den annonce un nouvel EP 'White Magnolias'

Après la sortie de l’EP First Loves en début d’année, Bear’s Den a annoncé la sortie de 'White Magnolias', qui arrivera le 10 novembre via Communion Records, en même temps que le premier single, " Loneliness ".

À propos de ce nouvel EP, Andrew Davie, membre du groupe, explique : " White Magnolias est vraiment la deuxième partie de First Loves. C’est presque comme une version plus âgée de la personne qui s’exprime dans le premier EP. Sur le plan de l’écriture, je pense que ces chansons sont parmi les plus intimes que j’aie jamais écrites et, bien qu’il y ait parfois une certaine amertume, je pense que, dans l’ensemble, c’est un disque très honnête et plein d’espoir."

First Loves et White Magnolias sortiront simultanément sur vinyle jaune, ainsi qu’en version spéciale jaune et bleue, disponible exclusivement sur bearsdenmusic.co.uk, qui contiendra une pochette extérieure numérotée et signée, fabriquée et expédiée en nombre limité sur commande. La fenêtre de précommande pour l’édition limitée sera fermée le 10 septembre. Pré-commandez ICI.

Pour coïncider avec la sortie de 'White Magnolias', Bear’s Den a également annoncé deux résidences à New York et à Londres. Deux dates au Public Records de New York et à l’Union Chapel de Londres respectivement. Les billets seront disponibles pour les fans 24 heures avant la mise en vente le 1er septembre. Visitez https://www.bearsdenmusic.co.uk/ pour plus d’informations et consultez les dates annoncées ci-dessous.