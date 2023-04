Bear’s Den sort un nouvel EP

Après une année 2022 prolifique, qui les a vus sortir leur quatrième album studio Blue Hours en mai, ainsi que la bande originale de la série Trying, sur laquelle ils ont collaboré avec Maisie Peters et Jade Bird, le duo folk-pop Bear’s Den revient une fois de plus pour annoncer un nouvel EP First Loves, et un nouveau single chargé d’émotion "Evelyn".

Ce morceau parle de deux personnes qui tombent amoureuses de manières et de personnes très différentes. Evelyn réalise le pouvoir de l’amour maternel, tandis que son ami proche lutte contre un amour non partagé pour celle-ci.

Le groupe explique ce titre : "J’ai toujours été attiré par la découverte de personnes qui éprouvent des sentiments intenses ensemble, mais qui ne sont pas nécessairement réciproques. Il y a deux histoires d’amour distinctes dans cette chanson et c’est assez intéressant pour moi".

Bear’s Den sortira son nouvel EP First Loves le 23 juin via Communion Records.

Découvrez le tracklisting complet ci-dessous.