Bear’s Den : découvrez et remportez le nouvel album, "Blue Hours"

En 2014, Bear’s Den, duo de l'Ouest de Londres, débarque avec "Islands", un premier album ciselé qui enthousiasme tous les amateurs d’indie folk grâce notamment au tubesque “Agape”. Deux ans plus tard, Andrew Davie et Kevin Jones sortent "Red Earth & Pouring Rain". Plus mature et hyper efficace, l’album enchaîne les titres forts, dont "Dew On The Vine", et fait l’unanimité auprès des critiques et du public.

Le groupe offre des prestations magistrales en salle ainsi qu’en festival (Rock Werchter, Pukkelpop), enchaînant les récompenses et les succès de foule aux quatre coins du monde. En 2019, Bear’s Den reconfirme avec leur troisième essai "So That You Might Hear Me" suivi un an plus tard par "Fragments", créé en collaboration avec le compositeur Paul Frith.

Après une courte pause, 2022 s’annonce intense pour les Anglais avec un nouveau single en poche et ce nouvel album Blue Hours à découvrir ce dimanche soir sur Classic 21.​​​​​​​