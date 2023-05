Il y a bien sûr le plus célèbre… Le drapeau arc-en-ciel, créé par un militant américain en 1978 en hommage à Judy Garland et sa chanson Over the rainbow, qui représente la diversité et la tolérance.

Mais si vous ouvrez l’œil dans les cortèges des Prides, vous découvrirez une multitude d’autres drapeaux qui correspondent en fait à toutes les identités de genre et attirances très variées de la communauté LGBTQIA +. Petit tour d’horizon dans cet article.