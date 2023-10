BE21, un mouvement citoyen blegnytois pour promouvoir le développement durable

BE21 est le résultat de la convergence de nombreuses prises de conscience individuelles. "Le mouvement a vu le jour autour d'une table de cuisine en novembre 2018. Les discussions autour de l'état écologique de la planète, entre Adrien et sa cousine Julie, ont rapidement contaminé d'autres membres de la famille, Marie, Paul et moi-même", nous raconte Gilles Corman, membre fondateur de BE21. "Nous voulions agir localement. Nous avons donc interpellé les instances communales, lesquelles se sont montrées réceptives en facilitant la mise en contact avec d'autres "colibris isolés et enthousiastes" dans la commune."

C'est ainsi que s'est formé un comité de pilotage qui a mis sur pied un forum citoyen en mai 2019 afin de se faire connaitre et de rentrer de plain-pied dans l’action. "Il y avait plus de 70 personnes présentes ce jour-là et 30 ont voulu rejoindre le projet. Depuis 4 ans, on se réunit, on agit, en faveur d’un monde plus soutenable."