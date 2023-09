BE WESH! revient cette année en incluant de très nombreuses nouveautés

TARMAC sera à nouveau partenaire de l'événement BE WESH! et nous ne pouvons que nous en réjouir.

Ce Festival urbain reste depuis plusieurs années une des références de projets Hip Hop en Brabant Wallon.

Créé en 2019, Open Stage BW était au départ l’une des haltes de la tournée Open Stage, imaginée par l’asbl Alerte Urbaine (B.Flow - RIP). Un double projet, mêlant ateliers et événement rassembleur, porté par les Maisons de Jeunes du BW et des artistes hip-hop locaux. En 2020, les organisateurs ont souhaité réaffirmer leur identité à travers un nouveau nom : Be Wesh!

Le projet Be Wesh!, s’articule autour de trois types d’activités rassemblant professionnel·le·s et initié·e·s :

des ateliers qui ont lieu, durant une bonne partie de l’année, dans de multiples structures de jeunesse (écoles, Maisons de Jeunes, AMO, etc.) du Brabant wallon

des sessions d’échange avec des artistes de renom (Be Wesh! Sessions)

un évènement rassembleur

Bref, une mise en avant de la culture hip-hop, de ses débuts à aujourd’hui !

L'événement aura donc lieu cette année au Centre culturel du Brabant wallon le Samedi 7 Octobre 2023 dès 13:00 et te fera découvrir tout au long de la journée la richesse de cette culture qui célèbre cette année son 50e anniversaire.

>>> De 13:00 – 17:30 : Battle danse | Battle hip-hop freestyle 2 catégories : 1vs1 " rookies " (débutants) & 1vs1 " pros " | Concept : inscription en solo mais après 1 round classique, le battle 1vs1 devient un battle 2vs2 (pro + rookie).

Juges: Lumi (FR), Lidya (ES), Miracle (AL) | MC: Youssef aka The Real King Of Dreamz | DJ: Jolani

(12:00 : dernières inscriptions et échauffement - De 13:00 à 18:00 : Qualifications et battle - Dès 18:30 : Demi-finales + Finale)

Money Prize : 500€ + trophée pour le duo gagnant

>>> De 15:00 – 18:00 : Masterclass Rap et masterclass Graff (séries de battle graff)

>>> & dès 18:30 : place à la soirée avec battle graff, show beatbox, scène rap et DJ

En plus de tout cela, le Bar et une petite restauration seront disponibles sur place.

Date: 7 Oct 2023 | Lieu: Centre culturel du Brabant wallon (La gare de Court-Saint-Etienne se trouve à 50m du Centre culturel) - 3 rue Belotte à 1490 Court-Saint-Étienne

Tu cherches plus d'infos sur cet événement, Click ICI ou check le compte Instagram