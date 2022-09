BE WESH! La Ref' Hip-Hop en Brabant Wallon

Cela fait quelques années que nous sommes heureux de soutenir l'événement BE WESH! qui reste une des références de projets Hip Hop en Brabant Wallon.

L'édition 2022 aura lieu le samedi 1er octobre dès 15:00 pour une journée entièrement dédiée aux différentes disciplines de la culture Hip-Hop.

Le programme vaut le détour mais surtout le temps d'échanger, d'apprendre et de se perfectionner dans sa discipline artistique:

De 15:00 à 18:00, vous avez la possibilité de :

Participer à une des masterclasses : rap, graff, beatmaking ou beatbox (elles se déroulent en même temps donc il n’est pas possible d’en faire plusieurs). Inscription obligatoire.

À partir de 18:30, la soirée prendra son envol pour un line up attractif et plus qu'intéressant : Open mic, demi et finales des Battles de danse, live painting, showcases. Sur scène, nous accueillerons Gotti Maras, 13MINI, Rodja, C Nabil, Big Ben & DJ sets de KO-Neckst et Sonar

En plus de tout cela, le Bar et une petite restauration seront disponibles sur place.

Date: 1e Oct 2022 | Lieu: Centre culturel du Brabant wallon (La gare de Court-Saint-Etienne se trouve à 50m du Centre culturel) - 3 rue Belotte à 1490 Court-Saint-Étienne

Tu cherches plus d'infos sur cet événement, Click ICI ou check le compte Instagram