Be run, non peut-être ! : un blog décalé sur la course à pied à Bruxelles (et ailleurs)

Jean-Yves et Eric se sont rencontrés sur les bans de l’université et partagent une double passion : la course à pied et la ville de Bruxelles. " Je suis un Bruxellois de souche. J’y ai grandi. Après avoir voyagé à l’étranger, je me suis rendu compte que Bruxelles était merveilleuse, méconnue, accessible et multiculturelle. Elle est dans l’ère du temps ! " explique Éric.

De son côté, Jean-Yves, originaire de Nancy en France, s’est expatrié dans notre capitale en 2007. "Parfois, on ne sait pas pourquoi, on se sent juste bien dans une ville, on a un coup de foudre. Bruxelles – capitale de l’Europe – a tous les avantages d’une grande ville avec ce côté bruxellois qui ne se prend pas la tête. "

Les Dupont et Dupond de la course à pied bruxelloise – comme ils aiment se décrire – ont ainsi décidé de créer ensemble en 2017 un site internet Be Run, non peut-être !

Rejoints par d’autres membres dans cette aventure bloguesque, ils y partagent leurs expériences et des tracés pour découvrir en courant Bruxelles, à la fois les lieux incontournables, mais aussi des endroits plus alternatifs et moins connus de notre capitale. "Nous trouvons que Bruxelles n’a pas la visibilité qu’elle mériterait par rapport au tourisme de la course à pied. Oui, les 20 km de Bruxelles sont très populaires, mais en dehors de cela, peu d’évènements font la part belle à la découverte de la ville. "

Par ailleurs, le blog est né au départ avec la volonté de se démarquer de tout ce qui existait déjà sur la toile. " Nous n’avions pas l’impression de voir des contenus sur la course à pied en dehors de la performance, de la nutrition ou de la compétition. Or, on peut très bien s’amuser sans être obsédé par les temps réalisés lors d’une course. Puis, nous ne sommes pas des coachs ! " explique Jean-Yves.

Sans prise de tête donc, avec une touche de belgitude et d’humour décalé. " Nous ne nous prenons pas au sérieux sur le blog. On peut très bien faire des articles sur les avantages d’être chauve quand on court comme Eric et moi ! (Rires). "