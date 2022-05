BE-Alert peut désormais diffuser ses messages sur des panneaux d’information numériques

Le Centre de Crise National, la ministre de l'Intérieur Annelies Verlinden et la Commune de Waterloo ont présenté ce lundi une nouvelle méthode de diffusion de messages d'alerte via BE-Alert. Ce dispositif permet déjà aux autorités d'envoyer en cas de danger des alertes par SMS ou par appel vocaux. Désormais, il sera aussi possible de diffuser des alertes via des panneaux électroniques présents dans l'espace public, comme dans un musée, une gare ou une galerie commerçante.

Waterloo est la première commune à franchir ce cap. Cinq panneaux électroniques peuvent afficher des signaux d'alerte. "Les gens sont noyés par l'information. Si on veut être sûr que l'information soit bien perçue et reçue, il est important de diversifier la diffusion de ces messages. On espère que ces panneaux, qui sont placés à des endroits stratégiques de la commune, vont permettre de capter l'attention de la population", explique Florence Reuter, bourgmestre de Waterloo.